3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

जगन गुर्जर के गांव में समाज की चेतावनी, लिखित समझौते की पालना नहीं हुई तो होगा आंदोलन

Jagan Gurjar Murder case: मृतक पूर्व दस्यु जगन गुर्जर के दाह-संस्कार के बाद गांव भवूतीपुरा में शुक्रवार को बैठक हुई। बैइक में आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि राज्य सरकार की ओर से समाज और परिजनों से जो लिखित समझौता किया है उसे लागू किया जाए।
2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

kamlesh sharma

Jul 03, 2026

Jagan Gurjar village meeting

बैठक में शामिल समाज के लोग। फोटो पत्रिका

Jagan Gurjar village Meeting : बाड़ी (धौलपुर)। मृतक पूर्व दस्यु जगन गुर्जर के दाह-संस्कार के बाद गांव भवूतीपुरा में शुक्रवार को बैठक हुई। बैइक में आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि राज्य सरकार की ओर से समाज और परिजनों से जो लिखित समझौता किया है उसे लागू किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 12 जुलाई पगड़ी रस्म तक समझौते को लागू नहीं किया गया तो समाज की ओर से सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

बैठक में गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतराम तंवर समेत मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह चेंची सहित समाज के जनप्रतिनिधि और सैकड़ों लोग शिरकत की। हालांकि, बैठक शांतिपूर्ण रही। फिर भी ऐतियातन बतौर सोने के गुर्जा समेत आसपास इलाके में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया था।

गौरतलब है कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में गत 29 जून को दस्यु जगन गुर्जर की बंद बैरक में गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर समाज और परिवार के लोगों ने अजमेर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो लिखित समझौता हुआ। परिजनों का आरोप है कि उक्त समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है। बैठक में पूर्व दस्यु जगन गुर्जर के पुत्र आसाराम ने गांव में समाज को एकत्रित होने का आह्वान किया था।

सरकार ने नहीं की समझौते की पालना

दस्यु जगन गुर्जर की हत्या को लेकर गुर्जर समाज के युवा प्रहलाद खटाना ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने लगातार बढ़ रहे विरोध के बीच लिखित में समझौता किया। उस समझौते में से केवल पप्पू गुर्जर और उसके भाई पान सिंह और लाल सिंह को जगन के अंतिम संस्कार में शामिल करने के अलावा सरकार ने किसी भी शर्त की पालना नहीं की। अभी तक न तो परिवार को कोई सुरक्षा दी गई है ना पप्पू गुर्जर को अजमेर जेल से शिफ्ट किया और न मामले की जांच सीबीआई को सौंपी।

यह है मामला

गत 29 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के वार्ड नंबर-2, ब्लॉक नंबर-4 की सेल नंबर-5 में हार्डकोर बंदी विष्णु सिंह ने दस्यु जगन गुर्जर की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद 30 जून को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया था। मौत का कारण निर्ममता से गमछे और हाथ से गला घोंटने से होना सामने आया।

Jagan Gurjar Murder Case: लिखित समझौते के बाद हुआ जगन गुर्जर के शव का पोस्टमॉर्टम, 11 घंटे का गतिरोध खत्म

ये भी पढ़ें
Jagan Gurjar Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jul 2026 08:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जगन गुर्जर के गांव में समाज की चेतावनी, लिखित समझौते की पालना नहीं हुई तो होगा आंदोलन

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dholpur: पहाड़ हुआ लुप्त, अब धरती का सीना छलनी कर रहे माफिया

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: रेलवे दे रहा रेल वन ऐप से टिकट बुकिंग पर 3 प्रतिशत छूट

Dholpur news
धौलपुर

Jagan Gurjar: राजस्थान और MP की पुलिस ने कई महीनों तक की थी कॉम्बिंग, तब पहली बार जगन ने मंदिर में किया था सरेंडर

chambal Dakait Jagan Gurjarr
धौलपुर

Dholpur: सरकारी स्कूलों की चमक पड़ रही फीकी, गत वर्ष की तुलना में नामांकन हुआ कम

Dholpur news
धौलपुर

‘कमजोर सा विष्णु अकेले नहीं कर सकता जगन गुर्जर की हत्या’, गांव वाले बोले कुछ तो छिपाया जा रहा है

jagan gurjar funeral
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.