जगन गुर्जर के गांव में समाज की चेतावनी, लिखित समझौते की पालना नहीं हुई तो होगा आंदोलन

दस्यु जगन गुर्जर की हत्या को लेकर गुर्जर समाज के युवा प्रहलाद खटाना ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने लगातार बढ़ रहे विरोध के बीच लिखित में समझौता किया। उस समझौते में से केवल पप्पू गुर्जर और उसके भाई पान सिंह और लाल सिंह को जगन के अंतिम संस्कार में शामिल करने के अलावा सरकार ने किसी भी शर्त की पालना नहीं की। अभी तक न तो परिवार को कोई सुरक्षा दी गई है ना पप्पू गुर्जर को अजमेर जेल से शिफ्ट किया और न मामले की जांच सीबीआई को सौंपी।