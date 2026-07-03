Dholpur: रेलवे दे रहा रेल वन ऐप से टिकट बुकिंग पर 3 प्रतिशत छूट

डिजिटल इंडिया, रेल वन ऐप को बढ़ावा देने और यात्रियों को टिकट खिडक़ी से दूर करने रेलवे ने नई व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था में भारतीय रेलवे ने रेल वन ऐप के डिजिटल माध्यम से एमएसटी पर प्रतिदिन यात्रा करने और अनारक्षित (जनरल) ट्रेन टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की है। रेलवे ने यह योजना नव वर्ष के शुभारंभ यानी 14 जनवरी से लागू की गई थी, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। यह योजना 14 जुलाई को समाप्त हो जाएगी, लेकन अधिकतर यात्रियों को इस योजना का पता नहीं होने से बहुत कम यात्री इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। जिसमें एमएसटी से प्रतिदिन सफर करने वाले यात्री बहुत कम हैं। रेलवे के अनुसार रेल वन एप एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सुविधाएं प्रदान करता है। इससे यात्री आरक्षित व अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन की लाइव लोकेशन, पीएनआर स्टेटस, कोच पोजिशन, भोजन बुकिंग, शिकायत एवं सुझाव तथा पार्सल ट्रैकिंग जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।