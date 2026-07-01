Jagan Gurjar Murder: डकैत जगन गुर्जर की हत्या पर पत्नी कोमेश बोली- दुश्मन का नाम मुझे बता दो, बस

Jagan Gurjar Wife Komesh Gurjar Statement: अजमेर सेंट्रल जेल में हुई संदिग्ध मौत के बाद कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का बुधवार को धौलपुर स्थित उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जगन के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान जगन के भाई पप्पू गुर्जर को पैरोल पर बाहर लाया गया, ताकि वह अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। अंतिम संस्कार के मौके पर जगन के भाई ने जहां मौत को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया। वहीं, जगन की दूसरी पत्नी कोमेश गुर्जर ने प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए बदला लेने की बात कही है।