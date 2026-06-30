तस्वीरों में डकैत जगन गुर्जर: कभी AK-47 लहराई, तो कभी खाकी के सामने लिए 5 फेरे; दस्यु सुंदरी संग रिश्ता भी रहा चर्चा में

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। भरतपुर के कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु पर तौलिए से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है। AK-47, सरेआम फायरिंग, पुलिस के सामने 'पंचफेरा' और दस्यु सुंदरी कोमेश से रिश्तों के कारण चर्चित जगन का अंत जेल में आपसी रंजिश के बीच हुआ।

3 min read