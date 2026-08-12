राजस्थान: एक साथ उठीं 6 अर्थियां, अंतिम विदाई देखकर रो पड़े लोग, एक घर में नहीं बची कोई महिला

धौलपुर: बुधवार का सूरज धौलपुर शहर के लिए एक ऐसा खामोश और भारी सन्नाटा लेकर आया, जिसने हर संवेदनशील दिल को झकझोर कर रख दिया। एक ही दिन, एक ही शहर और एक साथ उठती 6 अर्थियां। चंबल नदी के किनारे स्थित मुक्तिधाम जब इन शव यात्राओं का साक्षी बना, तो वहां मौजूद हर आंख छलक उठी। परिजनों के करुण क्रंदन, अपनों को खोने के असहनीय दर्द और चंबल किनारे एक के बाद एक जलती चिताओं ने पूरे शहर को शोक में डुबो दिया।