MP में खड़े डंपर में घुसी कार, मां-बेटे और बहू की मौत; राजस्थान से महाकाल दर्शन को जा रहा था परिवार

Dholpur Family Accident in MP: राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला एक परिवार उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे मध्यप्रदेश के सारंगपुर के पास हादसा हो गया। आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे-52 पर शिमला होटल और मऊ के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक खराब डंपर में पीछे से जा घुसी। यह टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही जान चली गई।