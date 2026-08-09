धौलपर के ऐतिहासिक घंटाघर का घंटा फिर देगा सुनाई, दिल्ली से आएगी घड़ी

हालांकि, ऐतिहासिक इमारत भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है। ऐसे में परिषद को एएसआई से भी इजाजत लेनी होगी। शहर के गौरव पथ पर स्थित घंटाघर की काफी वक्त से दुर्दशा हो रही है। इसके चारों तरफ वाहन खड़े रहते हैं और गेट खुला होने से कोई भी व्यक्ति इसमें ऊपर की इमारत पर चढ़ जाता है। पूर्व में एक गोवंश भी चढ़ गया, जिसे बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा गया। घंटाघर की पहले आवश्यक मरम्मत होगी और बाहर की तरफ बेरीकेड्स लगाए जाएंगे, जिससे इसको नुकसान नहीं पहुंचे। वर्तमान में गौरव पथ रोड से भारी वाहन इमारत के सर्कल से सट कर निकलते हैं, ऐसे में नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। परिषद की ओर से सफाई के साथ नीचे की तरफ जीर्णोंद्वार कार्य भी करवाया जाएगा। साथ ही रोशनी का प्रबंध होगा, जिससे अन्य शहरों की तरह घंटाघर रात में रोशन होगा। धौलपुर की तरफ जोधपुर, अलवर समेत कई शहरों में ऐतिहासिक घंटाघर हैं।