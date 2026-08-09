Dholpur: अलर्ट! ऑनलाइन पैसे लेकर कैश दिया तो बैंक खाता हो सकता फ्रीज

कस्बे में अजनबी लोगों से फोनपे और यूपीआई से पैसे का लेन-देन करना बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। लालच में आने के बाद आधा दर्जन ई-मित्र संचालकों को लाखों की चपत लग चुकी है। जो फिजूल में साइबर अपराध से जुड़ गए हैं। साइबर पुलिस की रडार पर आने के बाद इनके बैंक खातों में इतनी राशि को फ्रीज किया हुआ है। अगर आपके पास कोई अजनबी आकर आपको बेबसी दिखाते हुए कहे कि भाई मुझे अर्जेंट कैश चाहिए, मैं अभी फोनपे से तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूं, तुम मुझे कैश दे दो। हम मदद समझकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराकर कैश में भुगतान कर देते हैं। गंभीर बात यह है कि वह व्यक्ति जो पैसा आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करता है, वह वास्तव में साइबर अपराध से चोरी हुआ पैसा होता है। धोखाधड़ी का पैसा आपके खाते में डालकर, आपसे साफ छवि पर दाग लगा देता है और नकदी लेकर घोटाला करने वाला गायब हो जाता है।