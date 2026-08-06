Dholpur: समय पर डाकघर ना खुलने से आमजन परेशान

राजेश रावत ने बताया कि वह बुधवार शाम करीब 4:30 बजे पोस्टल ऑर्डर लेने के लिए उप डाकघर पहुंचे, लेकिन उस समय कार्यालय बंद मिला। उनका कहना है कि कार्यालय 4 बजकर 35 मिनट पर पूरी तरह बंद था, जिसका फोटो उन्होंने गूगल कैमरा के माध्यम से लिया है। उनके अनुसार यह तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि कार्यालय निर्धारित समय से पहले बंद कर दिया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है। इससे पूर्व वह रजिस्ट्री कराने के लिए डाकघर पहुंचे थे, लेकिन उस दिन भी सुबह करीब 10:30 बजे तक कार्यालय नहीं खुला था। उनका कहना है कि यदि कभी कार्यालय देर से खुले और कभी समय से पहले बंद हो जाए तो आम लोगों के जरूरी काम प्रभावित होना स्वाभाविक है। दूर-दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों व्यर्थ होता है।