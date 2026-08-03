Dholpur: जिलेभर में खाद की जमकर कालाबाजारी, किसान परेशान

राज्य या केन्द्र में किसी की भी सरकार हो वह किसानों के उत्थान और उन्नति के लिए तरह-तरह के दावे और वादे करती रहती हैं, मानो आने वाले दिनों में किसानों की सारी समस्याओं का हल सरकारें कर देंगी। लेकिन जमीनी स्तर पर निगरानी न होने से किसानों के हाल बेहाल हैं। इन दिनों खरीफ फसल के लिए किसान यूरिया को लेकर दर-दर की ठोकर खाता फिर रहा है, लेकिन फिर भी उसे यूरिया नहीं मिल रहा। कारण…डीलर और दुकानदारों का लालच। जो खाद को अपने गोदामों में स्टॉक कर बाजार में कृत्रिम खाद की कमी का आवरण बना दलालों के माध्यम से खाद की कालाबाजारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाद की कमी हो। कृषि विभाग के अनुसार अभी तक जिले में १५ हजार मैट्रिक टन यूरिया आ चुका है, लेकिन खाद का गोरखधंधा करने वाले डीलर और दुकानदार आपसी मिली भगत कर किसानों का दोहन कर रहे हैं और कृषि विभाग की छवि को धूमिल करने में जुटे हैं। देखा जाए तो इन दिनों खेतों में खरीफ फसल खड़ी है जिसकी सिंचाई के समय खाद न मिलने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।