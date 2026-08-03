Dholpur: कोर्ट परिसर के बाहर चले लाठी-डंडे, मची भगदड़

करीब 5 मिनट चले इस घटनाक्रम की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से कुछ लोगों को पकड़ कर थाने लेकर गई। सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के सुखसिंह का पुरा गांव निवासी रामगणेश पुत्र लाजपत गुर्जर ने बताया कि वह अपने परिवार के हरवीर पुत्र हल्लो गुर्जर और उसके छोटे भाई सतबीर के साथ बाइक से बाड़ी तारीख पर आया था। इस दौरान गांव के निहाल सिंह, औतार, बलदेव, बनवारी, कृष्ण पुत्र निहाल के साथ एक दर्जन के करीब लोगों ने उन पर कोर्ट के बाहर पीपल के पेड़ के पास घेर लिया और लाठी डंडों, सरियों से हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए वह इधर-उधर भागे, उनकी बाइक को भी हमलावरों ने क्षतिग्रस्त किया है।