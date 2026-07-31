Dholpur: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़ी के हाल बेहाल, यहां मरीजों को खुद हाथों में टांगे रहनी पड़ती है ड्रिप

गत दिनों सैंपऊ रोड निवासी बुखार से पीडि़त बुजुर्ग महिला मरीज को ड्रिप चढ़ाने के बाद उसके हाथ में ही ड्रिप की बोतल पकड़ा उसे उचित स्थान पर जाने की कह दिया गया। जिसके बाद बुुजुर्ग महिला एक हाथ में केनूला लगा और दूसरे हाथ में ड्रिप लिए इधर-उधर घूमती रही, लेकिन कोई भी स्टॉफ के सदस्य ने महिला को वार्ड में पलंग तक नहीं छोड़ा।सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में यह वाकया तो मात्र एक उदाहरण हैं। देखा जाए तो यहां स्वास्थ्य व्यवस्था बेपहरी हो चुकी है। जहां मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के नाम पर उन्हें और बीमार किया जा रहा है। अमूमन यहां देखा जाता है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को यहां का स्टॉफ केनूला काउंटर पर मरीज के हाथ में ड्रिप को थमा दिया जाता है और मरीज से जनरल वार्ड या कहीं और उचित स्थान देख लेट जाने की बात कह दी जाती है। अब ऐसी स्थिति में अगर मरीज के साथ कोई तीमारदार न हो तो बीमार मरीज किस तरह यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेगा।