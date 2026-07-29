राजस्थान में डकैती का नया तरीका! रिश्ता देखने के बहाने घर में घुसे, परिवार को बंधक बनाकर दिनदहाड़े वारदात

परिवार वालों के मुताबिक, घर में बैठकर बातचीत के दौरान आरोपियों ने शाहरुख की फोटो खींची और व्हाट्सएप पर कंफर्म करने के बाद बहाने से अंदर ले गए। वहां पहले से मौजूद उसकी मां और दो बहनों को भी धमकाकर एक कमरे में बंद कर दिया। आरोपियों ने सभी के हाथ और मुंह पर सेलो टेप लगा दिया, ताकि कोई शोर नहीं मचा सके। इसके बाद उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और तिजोरी तोड़कर उसमें रखी नकदी, सोने-चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए।