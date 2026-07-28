Dholpur: राजस्व वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, बकायादारों के कटेंगे कनेक्शन

आरडीएसएस के तहत अन इलेक्ट्रिफाइड परिसरों में कनेक्शन को लेकर सहायक अभियन्ता मंडावरिया, प्रवेंद्र सिंह, जेइएन हरिओम शर्मा के साथ सर्वे कार्य सहित स्कीम के अंतर्गत नवीन कनेक्शन कार्य की समीक्षा करते हुए प्रक्रिया को गति देने के लिए फीडर इंचार्जों को निर्देशित किया गया। बैठक में सभी फीडर इंचार्जों को अपने-अपने क्षेत्र में पात्र परिवारों का घर-घर सर्वे कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। अधिशाषी अभियन्ता ने कहा कि सर्वे कार्य पूरी पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ शीघ्र मिल सके।