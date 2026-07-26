Dholpur News : नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, 9 माह की थी गर्भवती, ससुराल-पीहर पक्ष को है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

ससुराल पक्ष ने बताया कि उन्हें करीब एक घंटे बाद पता लगा। जब उनका लड़का ऊपर गया तो कमरा अंदर से बंद था। खिड़की में से देखा तो अंजू फांसी के फंदे पर झूल रही थी। इस पर जैसे-तैसे दरवाजा खोला और फांसी के फंदे पर झूल रही अंजू को उतार कर सीधे धौलपुर ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस को सूचना दी और पीहर पक्ष को भी जानकारी दी गई। एएसआई मानसिंह मीणा ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का खुलासा हो पाएगा।