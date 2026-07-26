Success Story : सिर्फ 5 साल में निशानेबाजी सीख सर्बिया में जीता कांस्य पदक, पर आसान नहीं था जयपुर की मोना का सफर

मोना अग्रवाल का जन्म 8 नवंबर 1987 को राजस्थान के सीकर जिले में हुआ था। महज 9 महीने की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया, जिसका असर उनके दोनों पैरों पर पड़ा। विवाह के बाद वे जयपुर आ बसीं। दिसंबर 2021 में मोना ने निशानेबाजी की शुरुआत की और जुलाई 2023 में क्रोएशिया के ओसिजेक में हुए वर्ल्ड कप से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। महज दो-तीन वर्षों में ही उन्होंने खुद को देश की अग्रणी पैरा-निशानेबाजों में शामिल कर लिया। दो बच्चों की मां मोना का यह सफर धैर्य और दृढ़ संकल्प की मिसाल है, जो आज शहर के कई युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन चुका है।