Rajasthan : प्रदेश को 144 बसों का मिला तोहफा, सीएम भजनलाल बोले- पहली बार राजस्थान रोडवेज़ प्रॉफ़िट में आई

राजस्थान में रोडवेज ने इन बसों को 22 अलग-अलग डिपो में भेजा है। ये ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें नए लुक और आधुनिक सुविधाएं के साथ लांच की गईं हैं। सभी बसें BS-VI मानक के अनुसार तैयार की गई हैं। नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, एलईडी डिस्प्ले, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (VLTS) लगाया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) भी बसों में दी गई है। रोडवेज की हर बस में पैनिक बटन लगाया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। वीएलटीएस सिस्टम के जरिए कंट्रोल रूम से बसों की लाइव लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी। बसों एक तरफ तीन और दूसरी तरफ दो सीटों का लेआउट रखा गया है। इससे यात्रियों को बैठने में ज्यादा आराम मिलेगा। उधर विभाग का मानना है कि नई बसों के संचालन से शहरों और जिलों के बीच यात्रा पहले से अधिक आसान होगी।