Rajasthan : प्रदेश को 144 बसों का मिला तोहफा, सीएम भजनलाल बोले- पहली बार राजस्थान रोडवेज़ प्रॉफ़िट में आई

Rajasthan : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
Rajasthan : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान की जनता को रोडवेज की 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस का तोहफा दिया। इसके बाद जयपुर में अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल पर CM भजनलाल शर्मा ने कहा, हमने राजस्थान की जनता से जो वादे किए थे, उन्हें लगातार पूरा कर रहे हैं। एरिया के हिसाब से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां लोगों के आने-जाने के लिए यह ज़रूरी है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो।
CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपने देखा है कि जब से हमारी सरकार आई है, हम जनता की हर समस्या को सुलझाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और हम लगातार रोडवेज़ बसों की संख्या बढ़ा रहे हैं। आज हमने राजस्थान की जनता को 144 बसें दी हैं ताकि वे इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।
CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहली बार राजस्थान रोडवेज़ प्रॉफ़िट में आई है। लंबे समय से रोडवेज़ लॉस में चल रही थी, लेकिन आज रोडवेज़ लॉस में नहीं, प्रॉफ़िट में चल रही है।
CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि रोडवेज़ के सभी ड्राइवर, ऑपरेटर और इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल रही है। पिछली सरकार ने छह, सात, या आठ महीने तक सैलरी नहीं दी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जनता से जुड़े सभी काम पूरे कर रही है।
राजस्थान में रोडवेज ने इन बसों को 22 अलग-अलग डिपो में भेजा है। ये ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें नए लुक और आधुनिक सुविधाएं के साथ लांच की गईं हैं। सभी बसें BS-VI मानक के अनुसार तैयार की गई हैं। नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, एलईडी डिस्प्ले, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (VLTS) लगाया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) भी बसों में दी गई है। रोडवेज की हर बस में पैनिक बटन लगाया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। वीएलटीएस सिस्टम के जरिए कंट्रोल रूम से बसों की लाइव लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी। बसों एक तरफ तीन और दूसरी तरफ दो सीटों का लेआउट रखा गया है। इससे यात्रियों को बैठने में ज्यादा आराम मिलेगा। उधर विभाग का मानना है कि नई बसों के संचालन से शहरों और जिलों के बीच यात्रा पहले से अधिक आसान होगी।
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