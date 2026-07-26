Jaipur में अनूठी पहल: प्लॉट मालिक ने नहीं काटा पीपल का पेड़, 15 फीट ऊंचे पेड़ को जड़ समेत लगाया नई जगह

Peepal Tree Relocation: जयपुर में पर्यावरण संरक्षण की एक अच्छी और अनूठी पहल देखने को मिली है। आगरा रोड पर स्थित पुरानी चुंगी के पास एक खाली प्लॉट में करीब 15 फीट ऊंचा पीपल का पेड़ लगा हुआ था। जहां आमतौर पर निर्माण कार्य या खाली प्लॉट की सफाई के दौरान पेड़ों को काट दिया जाता है, वहीं इस बार एक स्थानीय नागरिक ने ऐसा करने के बजाय पेड़ को बचाने का फैसला लिया। उसने खुद वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरी सावधानी के साथ पीपल के पेड़ को जड़ सहित निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इस पहल की स्थानीय लोग भी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक बड़ा पेड़ कटने से बच गया।