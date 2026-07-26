Jaipur Crime: भांकरोटा क्षेत्र में 46 वर्षीय चरवाहे की हत्या, सिर पर गहरे चोट के निशान, साथी पुलिस हिरासत में

'मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम की सहायता ली गई है। घटनास्थल से सभी जरूरी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं ताकि हत्या के कारणों और आरोपित की भूमिका का जल्द खुलासा किया जा सके। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर भांकरोटा थाने बुलाया है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। सथी चरवाहने को हिरासत में लिया गया है ' - प्रशांत किरण, डीसीपी वेस्ट, जयपुर।