Rajasthan Politics : ‘राहुल जयपुर आएं, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर FIR कराएं’, पेपर लीक विवाद पर अब BJP का पलटवार



पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा प्रकरण के बाद भी सियासी पारा गरमाया हुआ है। खासतौर से कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच आक्रामक बयानबाज़ी का सिलसिला परवान पर है। देश भर में जारी सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को महज एक राजनीतिक नाटक करार दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार देश की नई पीढ़ी और युवाओं को किसी भी तरह के भ्रम या राजनीतिक चक्रव्यूह में नहीं फंसने देना चाहती। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित भारत-2047 के निर्माण का सबसे मुख्य आधार हमारी आज की जेन-जी युवा पीढ़ी है, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने स्वविवेक से इस्तीफा देने का बड़ा फैसला लिया है।