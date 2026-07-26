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Rajasthan Politics : ‘राहुल जयपुर आएं, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर FIR कराएं’, पेपर लीक विवाद पर अब BJP का पलटवार

Rajasthan Paper Leak Controversy : पेपर लीक विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ का राहुल गांधी और गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़ा हमला। कांग्रेस शासन के 19 पेपर लीक पर मांगे जवाब। पढ़ें रिपोर्ट।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Jul 26, 2026

Rahul Gandhi with Govind Singh Dotasra - File PIC

Rahul Gandhi with Govind Singh Dotasra - File PIC


पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा प्रकरण के बाद भी सियासी पारा गरमाया हुआ है। खासतौर से कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच आक्रामक बयानबाज़ी का सिलसिला परवान पर है। देश भर में जारी सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को महज एक राजनीतिक नाटक करार दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार देश की नई पीढ़ी और युवाओं को किसी भी तरह के भ्रम या राजनीतिक चक्रव्यूह में नहीं फंसने देना चाहती। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित भारत-2047 के निर्माण का सबसे मुख्य आधार हमारी आज की जेन-जी युवा पीढ़ी है, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने स्वविवेक से इस्तीफा देने का बड़ा फैसला लिया है।

इसके साथ ही गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे सच में युवाओं के हितैषी हैं, तो उन्हें तुरंत जयपुर आना चाहिए और राजस्थान में कांग्रेस शासन के दौरान हुए 19 से अधिक पेपर लीक मामलों के मुख्य आरोपी माने जा रहे तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए।

'जिसने कभी परीक्षा फॉर्म नहीं खरीदा, वह कर रहा राजनीति'

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन की शैली पर सवाल उठाते हुए उनके बयानों को पूरी तरह से अवसरवादी बताया है। गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी को नीट (NEET) अभ्यर्थियों या देश के युवाओं के भविष्य से कोई वास्तविक सरोकार नहीं है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी किसी सरकारी या प्रतियोगी परीक्षा का आवेदन फॉर्म तक नहीं भरा, वह आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सड़क पर लेटकर केवल राजनीतिक फुटेज और पब्लिसिटी हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

बीजेपी नेता ने कहा कि राजनीति में दिखावा करने के बजाय विपक्ष को छात्रों की वास्तविक समस्याओं पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए।

'राजस्थान में 19 पेपर लीक मामलों का हिसाब दें'

गौरव वल्लभ ने राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई भर्ती परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा उठाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब रीट (REET), वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और SI भर्ती सहित करीब 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, जिससे राज्य के 40 लाख से अधिक युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब गया था।

उन्होंने कहा कि जिस तत्कालीन शिक्षा मंत्री पर पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे, कांग्रेस आलाकमान ने उन पर कोई सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने या पार्टी से बाहर निकालने के बजाय उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया।

गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी से मांग की कि वे नैतिक हिम्मत दिखाते हुए डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष के पद से तुरंत हटाएं।

विकसित भारत-2047 और जेन-जी युवाओं का रुख

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों का ध्यान उनके करियर और देश के विकास से न भटके। केंद्र सरकार सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करा रही है ताकि भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की शुचिता पर सवाल न खड़े हो सकें।

गरमाई सियासत, आरोप-प्रत्यारोप का दौर

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और उसके बाद गौरव वल्लभ के इस आक्रामक बयान के बाद राजस्थान का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी अपनी प्रशासनिक विफलताओं और नीट मामले में हुई धांधली से ध्यान भटकाने के लिए पुराने मुद्दों को तूल दे रही है।

राजस्थान के लाखों प्रतियोगी छात्र जो लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे दोनों पक्षों की राजनीतिक बयानबाजी के बीच केवल निष्पक्ष जांच और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

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Updated on:

26 Jul 2026 03:21 pm

Published on:

26 Jul 2026 03:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics : ‘राहुल जयपुर आएं, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर FIR कराएं’, पेपर लीक विवाद पर अब BJP का पलटवार

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