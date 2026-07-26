Kargil War: 27 साल से रंगों में जिंदा रख रहे शहीदों की याद जयपुर के चंद्रप्रकाश, 400+ वीरों के पोर्ट्रेट कर चुके भेंट

करगिल युद्ध में शहीद हुए राजस्थान के 70 वीरों के पोर्ट्रेट बनाकर चंद्रप्रकाश एक-एक परिवार तक पहुंचे। वहीं, उन्होंने संकल्प लिया कि राजस्थान का कोई भी शहीद ऐसा नहीं रहेगा, जिसके घर उनकी बनाई तस्वीर नहीं पहुंचे। यह मुहिम 27 साल बाद भी लगातार जारी है। अब तक वे 400 से ज्यादा शहीदों के पोर्ट्रेट बनाकर उनके परिजनों को भेंट कर चुके हैं। वे बताते हैं कि युद्ध के समय न सोशल मीडिया था और न ही स्मार्टफोन। शहीदों की तस्वीरें जुटाने के लिए पोस्टकार्ड और चिट्ठियां लिखनी पड़ती थीं। कई बार एक फोटो आने में हफ्तों लग जाते थे। आज तकनीक ने यह काम आसान कर दिया है, लेकिन उनकी परंपरा नहीं बदली। वे आज भी हर पोर्ट्रेट स्वयं शहीद के घर जाकर परिजनों को भेंट करते हैं।