राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव: भाजपा ने हर संभाग में उतारे 3-3 सियासी रणनीतिकार, कांग्रेस अगले महीने तेज करेगी तैयारी

उन्होंने कहा कि जिलों के प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और आमजन से सीधे संवाद करेंगे। स्थानीय स्तर पर मिलने वाले सुझाव, राजनीतिक माहौल और संगठन की स्थिति का फीडबैक एकत्र कर प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसी आधार पर आगे की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि जमीनी स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर चुनावी तैयारियों को और प्रभावी बनाया जाएगा। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है।