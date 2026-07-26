जयपुर के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में मनाया वन महोत्सव, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण

जयपुर के वैशाली नगर स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल (DAV Centenary Public School) में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से वन महोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा (राजस्थान) की प्रदेशाध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ रहीं। उन्होंने विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। इस दौरान पूरे विद्यालय परिसर में पर्यावरण प्रेम और हरियाली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।