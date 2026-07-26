26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में मनाया वन महोत्सव, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण

जयपुर के डीएवी सेंटेनरी स्कूल में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने विद्यार्थियों के साथ रोपे पौधे। पढ़ें पूरी खबर।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jul 26, 2026

Rakhi Rathore Tree Plantation DAV Centenary Public School Jaipur

Rakhi Rathore Tree Plantation DAV Centenary Public School Jaipur

जयपुर के वैशाली नगर स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल (DAV Centenary Public School) में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से वन महोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा (राजस्थान) की प्रदेशाध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ रहीं। उन्होंने विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। इस दौरान पूरे विद्यालय परिसर में पर्यावरण प्रेम और हरियाली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।

डीएवी की वैदिक संस्कृति और शिक्षा प्रणाली की सराहना

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राखी राठौड़ ने डीएवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही शिक्षा और नैतिक मूल्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि डीएवी संस्थाएं वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कार, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और समग्र व्यक्तित्व विकास पर आधारित शिक्षा देने का बेहतरीन काम कर रही हैं। इस तरह की शिक्षा प्रणाली से छात्र केवल किताबी ज्ञान ही हासिल नहीं करते, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनने की प्रेरणा भी पाते हैं। उन्होंने विद्यालय द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले सामाजिक सरोकार के कार्यों और पौधरोपण अभियानों की सराहना की।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान समर्पण का प्रतीक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान का महत्व समझाते हुए भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष ने विद्यार्थियों को अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराया। उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ मिट्टी में पौधा लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी माँ के प्रति अपार सम्मान और प्रकृति के प्रति हमारे समर्पण का एक पावन प्रतीक है।

राखी राठौड़ ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पौधा लगाने के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझें, बल्कि उसे एक विशाल वृक्ष बनने तक रोज पानी दें और उसकी सुरक्षा का संकल्प लें। यदि हर विद्यार्थी एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का जिम्मा उठा ले, तो हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु और हरित वातावरण दे सकेंगे।

'एक विद्यार्थी-एक पौधा' का सामूहिक संकल्प

स्कूल के छात्रों ने भी इस पूरे आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लिया और पर्यावरण सुरक्षा का बीड़ा उठाया।

विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे: विद्यालय परिसर में छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया गया।

छात्रों की शपथ: छात्र-छात्राओं ने "एक विद्यार्थी-एक पौधा" का सामूहिक संकल्प लिया और यह वादा किया कि वे अपने रोपे गए पौधे की पूरी देखभाल करेंगे।

प्राचार्य का वक्तव्य: विद्यालय के प्राचार्य श्री राजन गौतम ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने दोहराया कि डीएवी स्कूल शिक्षा के साथ-साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 08:37 am

Published on:

26 Jul 2026 08:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में मनाया वन महोत्सव, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics : जयपुर का मानसरोवर बनेगा राजस्थान की सियासत का नया ‘पावर सेंटर’, आमने-सामने होंगे BJP और Congress के प्रदेश मुख्यालय!

Rajasthan BJP Congress New State Office Mansarovar Jaipur Land Allocation
जयपुर

Exclusive Interview: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का अगला मिशन क्या? राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने बताई आगे की रणनीति

Ashutosh Ranka
जयपुर

जोड़ो……….. करगिल विजय दिवस………………

Rajasthan
जयपुर

करगिल के अमर शहीदों को किया नमन, तिरंगे की शान में गूंजा विद्यालय

Rajasthan
जयपुर

बाइक भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर घायल रेफर

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.