जयपुर के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में मनाया वन महोत्सव, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण

Rakhi Rathore Tree Plantation DAV Centenary Public School Jaipur
जयपुर के वैशाली नगर स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल (DAV Centenary Public School) में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से वन महोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा (राजस्थान) की प्रदेशाध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ रहीं। उन्होंने विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। इस दौरान पूरे विद्यालय परिसर में पर्यावरण प्रेम और हरियाली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।
कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राखी राठौड़ ने डीएवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही शिक्षा और नैतिक मूल्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि डीएवी संस्थाएं वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कार, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और समग्र व्यक्तित्व विकास पर आधारित शिक्षा देने का बेहतरीन काम कर रही हैं। इस तरह की शिक्षा प्रणाली से छात्र केवल किताबी ज्ञान ही हासिल नहीं करते, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनने की प्रेरणा भी पाते हैं। उन्होंने विद्यालय द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले सामाजिक सरोकार के कार्यों और पौधरोपण अभियानों की सराहना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान का महत्व समझाते हुए भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष ने विद्यार्थियों को अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराया। उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ मिट्टी में पौधा लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी माँ के प्रति अपार सम्मान और प्रकृति के प्रति हमारे समर्पण का एक पावन प्रतीक है।
राखी राठौड़ ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पौधा लगाने के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझें, बल्कि उसे एक विशाल वृक्ष बनने तक रोज पानी दें और उसकी सुरक्षा का संकल्प लें। यदि हर विद्यार्थी एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का जिम्मा उठा ले, तो हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु और हरित वातावरण दे सकेंगे।
स्कूल के छात्रों ने भी इस पूरे आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लिया और पर्यावरण सुरक्षा का बीड़ा उठाया।
विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे: विद्यालय परिसर में छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया गया।
छात्रों की शपथ: छात्र-छात्राओं ने "एक विद्यार्थी-एक पौधा" का सामूहिक संकल्प लिया और यह वादा किया कि वे अपने रोपे गए पौधे की पूरी देखभाल करेंगे।
प्राचार्य का वक्तव्य: विद्यालय के प्राचार्य श्री राजन गौतम ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने दोहराया कि डीएवी स्कूल शिक्षा के साथ-साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहेगा।
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