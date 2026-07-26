Exclusive Interview: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का अगला मिशन क्या? राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने बताई आगे की रणनीति

जयपुर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन को नई दिशा देने की तैयारी में जुटे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका का कहना है कि यह संघर्ष केवल एक इस्तीफे तक सीमित नहीं है। जयपुर के तिलक नगर निवासी रांका पिछले दो महीने से लगातार अभियान में सक्रिय हैं और घर भी नहीं लौट पाए हैं। उनका कहना है कि अब देशभर में संगठन खड़ा कर शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान पत्रिका से बातचीत में उन्होंने आंदोलन, रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात की।