अनिल प्रजापत ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2008 में की। पत्रकारिता में उन्हें 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने राजनीति, अपराध, व्यापार और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर लगातार रिपोर्टिंग और लेखन किया है। जमीनी स्तर की खबरों को तथ्यों के साथ सरल भाषा में पाठक तक पहुंचाना उनकी खासियत है। बदलते डिजिटल दौर में वे समाचारों की त्वरितता के साथ उनकी विश्वसनीयता और तथ्यात्मकता को भी प्राथमिकता देते हैं। वर्तमान में अनिल प्रजापत पत्रिका समूह के राजस्थान डिजिटल डेस्क में कार्यरत हैं, जहां वे राजस्थान से जुड़ी ब्रेकिंग और जनहित की खबरों के साथ राजनीति की खबरों पर काम करते हैं। इससे पहले वे ईवनिंग प्लस, खास खबर और दैनिक भास्कर जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राजनीति और अपराध के साथ-साथ वे सामाजिक सरोकार, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार तथा आमजन से जुड़े विषयों को भी प्रमुखता से कवर करते हैं। उनकी प्राथमिकता पाठकों तक सटीक, विश्वसनीय और समयबद्ध जानकारी पहुंचाना है।