3 जुलाई 2025: भादरूणा के पास कार और ट्रक की भिड़ंत में 12 वर्षीय बच्ची सहित तीन लोगों की मौत हुई, जबकि चार लोग घायल हुए।

30 अगस्त 2025: बागोडा-सांचौर भारतमाला मार्ग पर सड़क पर बिखरी गिट्टी के कारण दो लग्जरी गाड़ी, एक कार और पिकअप ट्रोला आपस में भिड़ गए। वाहनों को नुकसान हुआ, लेकिन जनहानि नहीं हुई।

28 अक्टूबर 2025: लाछड़ी टोल प्लाजा के पास गलत दिशा से आ रही लग्जरी गाड़ी की दूसरी कार से भिड़ंत में एक परिवार के तीन लोगों की मौत हुई, जबकि चार घायल हुए।

5 नवंबर 2025: देवड़ा के पास ट्रक और बाइक की भिड़ंत में दो युवकों की मौत और दो घायल हुए। बाइक पर चार युवक सवार थे और उनके गलत दिशा से आने की बात सामने आई।

23 नवंबर 2026: चौरा सरहद, सांचौर देवड़ा के बीच ट्रक और बाइक की भिड़ंत में शिक्षक राजूराम बिश्नोई और उनकी पत्नी मंजू बिश्नोई की मौत हो गई।