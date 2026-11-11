राजस्थान के समदड़ी-भीलड़ी रूट पर फर्राटा भरेंगी ट्रेनें: 100 नहीं अब इतनी स्पीड से चलेंगी ट्रेनें

जालोर। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड पर रेल संरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। इस रेलखंड पर 220 किलोमीटर का ट्रैक रिन्यूवल (टीआरआर) कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह कार्य मार्च 2025 में स्वीकृति मिलने के बाद मात्र 19 माह की अवधि में पूरा किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि जोधपुर मंडल का समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड महत्वपूर्ण रेलमार्ग है, जो सीसी+8+2टी डबल स्टैक कंटेनर परिचालन मार्ग है। इस रेलखंड पर पूर्व में 52 केजी रेल लगी हुई थीं, जिन्हें भारी क्षमता वाले परिचालन के अनुरूप सुदृढ़ करने के लिए 60 केजी रेल से बदलने का कार्य स्वीकृत किया गया था। इसके तहत संपूर्ण ट्रैक का नवीनीकरण किया गया है।