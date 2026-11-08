जयपुर को एक और सौगात: 21 करोड़ रुपए से हाईटेक बनेगा यह रेलवे स्टेशन, यात्रियों को मिलेगा फायदा

जयपुर जंक्शन पर बढ़ते यात्रीभार और आउटर पर ट्रेनों के इंतजार का दबाव कम करने के लिए रेलवे शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित कनकपुरा स्टेशन को सैटेलाइट टर्मिनल के रूप में विकसित करेगा। खातीपुरा (ईस्टर्न गेटवे) की तर्ज पर इसे जयपुर का 'वेस्टर्न गेटवे' बनाने का प्लान तैयार किया गया है। इस पर 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे अधिकारियों का दावा है कि, जल्द ही इसका काम भी शुरू हो जाएगा।