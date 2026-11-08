Indian Railways: बिना टिकट ट्रेन में सफर करने वालों पर रेलवे की सख्ती, 6 दिन में वसूले 69 लाख रुपए

रेलवे आंकड़ों के मुताबिक, 1 से 6 नवंबर के दौरान चलाए गए इस विशेष अभियान में 8,461 मामलों से 69,06,604 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं, पिछले वर्ष दिवाली सीजन (14 से 19 अक्टूबर) के दौरान 11,285 मामलों में 60,75,705 रुपए वसूले गए थे। इस बार पिछले अभियान की तुलना में मामलों की संख्या में कमी आई है, लेकिन कुल जुर्माने की राशि करीब 8.31 लाख रुपए अधिक रही।अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों की भीड़ को बिना टिकट यात्रा का बहाना नहीं बनाया जा सकता। असुविधा और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उचित टिकट लें, क्योंकि यह विशेष चेकिंग अभियान 20 नवंबर तक जारी रहेगा।