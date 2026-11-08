राजस्थान विधानसभा में विधायकों की संख्या फिर हुई 199, जानें BJP MLA डॉ. जसवंत यादव के निधन के बाद अब कब होंगे उपचुनाव?

राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता और बहरोड़ विधानसभा सीट से विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव का रविवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने जयपुर स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को ग्राम सिलपटा में किया जाएगा। उनके निधन की खबर फैलते ही अलवर सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में दुख का माहौल है। डॉ यादव के निधन पर भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने दुःख प्रकट किया है।