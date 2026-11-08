Rajasthan Politics: चुनाव में बगावत करने वाले 9 नेता फिर कांग्रेस में शामिल, इन नेताओं की भी घर वापसी की तैयारी

जयपुर। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर निर्दलीय या दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की कांग्रेस में वापसी का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेताओं ने भी अब घर वापसी शुरू कर दी है। पिछले डेढ़ साल में 9 से अधिक प्रमुख नेता कांग्रेस में लौट चुके हैं। एक दिन पहले ही पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा और विराटनगर के पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना की कांग्रेस में वापसी हुई। वहीं, कई अन्य वरिष्ठ नेता भी वापसी की तैयारी में हैं।



पूर्व मंत्री और बागीदौरा से विधायक रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे। भाजपा के टिकट पर डूंगरपुर-बांसवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद जनवरी में उनकी कांग्रेस में वापसी हुई। विधानसभा चुनाव में बसेड़ी से टिकट नहीं मिलने पर खिलाड़ी लाल बैरवा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी तरह रामचंद्र सराधना ने विराटनगर से टिकट नहीं मिलने पर क्षेत्रीय दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।