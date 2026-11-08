Drone Show in Jaipur: रोशनी से खिल उठा जयपुर, 500 ड्रोनों ने आसमान में बनाई मां लक्ष्मी

दीपोत्सव की रोशनी जब आसमान तक पहुंची तो नजारा देखते ही बना। अमर जवान ज्योति पर 500 ड्रोनों की रोशनी से सजे आसमान में माता लक्ष्मी की दिव्य आकृति उभरी तो लोगों की निगाहें ठहर गईं। 13 से अधिक आकृतियों वाले अनूठे ड्रोन शो ने जयपुर की दिवाली को आसमान में भी रोशन कर दिया।



रात के आठ बजते ही अमर जवान ज्योति पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। बच्चे हों या बड़े, हर किसी की नजर आसमान पर थी और मोबाइल कैमरे तैयार थे। रात 9:13 बजे अचानक 500 ड्रोन एक साथ आसमान में चमके तो पूरा परिसर तालियों और उत्साह से गूंज उठा। कुछ ही पलों में आसमान पर ॐ की आकृति उभरी, फिर दीपक जगमगाया और देखते ही देखते रोशनी से 'शुभ दीपावली' का संदेश साकार हो गया। हर नई आकृति के साथ लोगों के मोबाइल कैमरे चमक उठते। कोई बच्चों को आसमान में बनती आकृतियां दिखा रहा था तो कोई इस अनूठे नजारे को कैमरे में कैद करने में जुटा था। ड्रोन की मदद से आसमान में 13 से अधिक आकृतियां बनाई गई।