7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

VIRAL VIDEO: राजस्थान के कारोबारी रामस्वरूप मुंड का दरियादिल अंदाज, धनतेरस पर स्टाफ को बांटी नोटों की गड्डियां

Businessman Ramswarup Mund Viral Video: राजस्थान के बीकानेर से ताल्लुक रखने वाले सूरत के टेक्सटाइल व्यवसायी रामस्वरूप मुंड का वीडियो वायरल। धनतेरस पर कर्मचारियों को बांटी नोटों की गड्डियां।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Updated: 7 Nov 2026, 3:22 PM IST

surat textile businessman ramswarup mund viral video dhanteras cash bonus rajasthan bikaner

Businessman Ramswarup Mund Viral Video

धनतेरस और दीपावली के पावन अवसर पर गुजरात के सूरत से एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मूल रूप से राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले और वर्तमान में सूरत के कपड़ा व्यवसायी रामस्वरूप मुंड ने अपने कर्मचारियों को अनोखे अंदाज में दिवाली बोनस बांटकर एक नई मिसाल पेश की है। रामस्वरूप मुंड ने अपने सभी कर्मचारियों को 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के नोटों की नकद गड्डियां बांटीं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है।

नकद गड्डियां पाकर भावुक हुए कर्मचारी

Naresh Meena: पुलिस गिरफ्त से ‘फरार’- सोशल मीडिया पर ‘एक्टिव’, जानिए नरेश मीणा ने अब क्या किया नया एलान?

ये भी पढ़ें
baran police search absconding naresh meena social media active surrender plan court

जब कर्मचारियों को बोनस के तौर पर लाखों रुपये की नकद गड्डियां सौंपी गईं, तो फैक्ट्री और ऑफिस स्टाफ के चेहरों पर जहां एक ओर भारी खुशी देखी गई, वहीं दूसरी ओर मालिक की इस दरियादिली को देखकर कई वफादार कर्मचारियों की आंखें छलक पड़ीं और वे भावुक होकर रो पड़े। रामस्वरूप मुंड ने पिछले साल भी इसी तरह अपने कर्मचारियों को नकद बोनस दिया था, और इस बार उन्होंने बोनस का दायरा और बढ़ा दिया।

बीकानेर से सूरत तक व्यापार का सफर

रामस्वरूप मुंड का मूल निवास राजस्थान का बीकानेर जिला है। हालांकि, वे पिछले कई वर्षों से गुजरात के सूरत शहर को अपनी कर्मभूमि बनाकर वहां टेक्सटाइल मार्केट में कपड़े का बड़ा कारोबार (मैन्युफैक्चरिंग व होलसेल फर्म) संभाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें 'सूरत में मरुधरा का नाम रोशन करने वाला भामाशाह' बता रहे हैं।

खुद रामस्वरूप मुंड ने बताई नकद बोनस देने की वजह

इंटरनेट पर वायरल हुए एक अन्य वीडियो में रामस्वरूप मुंड खुद कैमरे के सामने आकर यह बताते दिख रहे हैं कि आखिर वे इस तरह नकद पैसे क्यों बांटते हैं। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा, "पिछली बार धनतेरस के टाइम जब मैंने अपने कर्मचारियों को बोनस देते समय वीडियो बनाया था, तो सभी लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी थीं कि आप पूछिए मत! उस समय उन कमेंट्स को पढ़कर मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। पिछली बार मैंने सिर्फ 200 रुपये का एक-एक बंडल सभी कर्मचारियों को दिया था, उस पर ही सब लोगों की इतनी दुआएं मुझे मिलीं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है।"


उन्होंने आगे कहा, "इस बार मैं अपने सभी कर्मचारियों को 200, 100, 50, 20 और 10 रुपये के नोटों के बंडल देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं यह सब किसी दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि नौकरी करना क्या होता है। यहाँ जो पैसे का भंडार रखा है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मेरे घर में पैसों के पोटले भरे हुए हैं और मैं उन्हें निकाल-निकाल कर दे रहा हूँ। मेरा मानवता और इंसानियत में यह भरोसा है कि सिर्फ मेरे अकेले के लिए धन की बरसात न हो, सिर्फ मेरे अकेले के घर में खुशी न आए। मेरे जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब के घरों में भी धन की बरसात हो और खुशियां आएं। खुद के लिए तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सबके लिए करना ही इंसानियत और मानवता की असली पहचान होती है। मैं अपनी इस मजबूत टीम के लिए हमेशा ऐसा करता रहूँगा।"


सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हर कोई यही कह रहा है कि काश हर कंपनी का मालिक रामस्वरूप मुंड जैसा दिलदार हो।

Rajasthan Sarpanch Election: अब मिलियन फ़ॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया स्टार विराट चौधरी को झटका, हारे सरपंच चुनाव

ये भी पढ़ें
social media influencer virat chaudhary defeat sarpanch election didwana kuchaman rajasthan
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.