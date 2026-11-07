Rajasthan Sarpanch Election: अब मिलियन फ़ॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया स्टार विराट चौधरी को झटका, हारे सरपंच चुनाव

राजस्थान के पंचायत राज चुनावों में सोशल मीडिया के बड़े-बड़े चेहरों को लगातार झटके लग रहे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर लाखों-करोड़ों प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले जाने-माने इन्फ्लुएंसर और डिफेंस एकेडमी संचालक विराट चौधरी (असल नाम: धर्माराम) को भी सरपंच पद के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। डीडवाना-कुचामन जिले की किनसरिया ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे विराट चौधरी कड़े और रोमांचक मुकाबले में केवल 29 वोटों के अंतर से पराजित हो गए।