Rajasthan News: बारूद के गोदाम में जबरदस्त ब्लास्ट, 2 युवकों की मौत; धमाके से घरों की दीवारों में आई दरारें

Nagaur Blast News: नागौर शहर के बड़ली क्षेत्र में गुरुवार सुबह बारूद के गोदाम में भीषण विस्फोट हो गया। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। विस्फोट की आवाज करीब आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास के मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं और करीब 100 फीट के दायरे में खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचा।