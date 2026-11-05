Rajasthan News: नौकरी ऊंची… जायदाद ‘जीरो’, पत्रिका ने खंगाली शीर्ष IAS-IPS अफसरों की संपत्ति रिटर्न

जयपुर। सरकार को पेश दस्तावेज में आम आदमी गलत जानकारी भर दे तो पुलिस केस दर्ज कर सकती है, लेकिन पुलिस के कुछ शीर्ष अधिकारियों की अचल सम्पत्ति की वार्षिक रिटर्न देख शायद आपके मन में संदेह आ जाए। विला-कॉटेज खरीद मामले में एपीओ आइएएस शिखर अग्रवाल ने अचल संपत्ति रिटर्न (आइपीआर) में पत्नी आइपीएस प्रशाखा माथुर के साथ कुछ सम्पत्ति संयुक्त होने की जानकारी दी है, लेकिन आइपीएस प्रशाखा की आइपीआर खाली है।