5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

Railway Track Blast: राजस्थान में रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश के पीछे कौन? NIA-ATS और IB तलाश रही इन 3 सवालों के जवाब

Rajasthan Railway Track Blast: रेलवे लाइन पर टाइमर बम लगाए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, रेलवे व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीआइडी, आइबी, एटीएस और एफएसएल की टीमें घटनास्थल पर गहन जांच कर रही हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Updated: 5 Nov 2026, 8:17 AM IST

Sri Ganganagar Railway Track Blast

जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। फोटो: पत्रिका

बीकानेर। श्रीगंगानगर जिले की श्रीविजयनगर तहसील के गांव 50 जीबी के पास मंगलवार देर रात रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट की जांच में एनआइए, एटीएस और आइबी सहित कई एजेंसियां जुट गई है। विस्फोट से करीब 45 मिनट पहले ही इस ट्रैक से अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली यात्री ट्रेन गुजरी थी। धमाके से रेलवे ट्रैक के सीमेंट के दो स्लीपर टूट गए और पटरियों के बीच करीब दो फीट गहरा गड्‌ढा बन गया। विस्फोट की आवाज आसपास की ढाणियों और गांवों तक सुनाई दी। विस्फोट की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। यह गांव पाक सीमा से करीब 40 किमी दूर है। घटना की जांच आतंकी साजिश के एंगल से भी की जा रही है। क्योंकि श्रीगंगानगर में पाक आतंकी शहजाद भट्टी के गैंग की सक्रियता और हाल ही में उसके संपर्क में रहने वाले लोगों की गिरफ्तारियां हुई है।

रामसिंहपुर थाना प्रभारी राम प्रताप ने बताया कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे अनूपगढ़ से सूरतगढ़ की ओर जाने वाली यात्री ट्रेन रवाना हुई थी। रात करीब 9 बजे ट्रेन 50 जीबी गांव के पास पहुंची। ट्रेन के गुजरने के करीब 45 मिनट बाद, रात पौने दस बजे रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ। शुरुआत में ग्रामीणों को किसी सड़क दुर्घटना की आशंका हुई, लेकिन आवाज की दिशा में पहुंचने पर रेलवे ट्रैक के पास विस्फोट होने की जानकारी सामने आई। ग्रामीणों ने तत्काल रेलवे गेटमैन को सूचना दी। इसके बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस को अवगत कराया गया। रात करीब 11 बजे रामसिंहपुर पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

ये ट्रेन हुई रद्द

घटना के बाद रेलवे ने बुधवार को गाड़ी संख्या 59715 सूरतगढ़-अनूपगढ़, 59716 अनूपगढ़-सूरतगढ़, 59711 सूरतगढ़-अनूपगढ़ तथा 59712 अनूपगढ़-सूरतगढ़ पगढ़-सूरतगढ़ रेल सेवाएं रद्द कर दी है। हालांकि बुधवार को ट्रैक को दुरुस्त कर दिया गया है और ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो सकेगा।

दिवाली से पहले राजस्थान में रेलवे लाइन पर ब्लास्ट, ट्रेन के गुजरने के बाद हुआ जबरदस्त धमाका; बड़ा हादसा टला

ये भी पढ़ें
Ramsinghpur Anupgarh Railway Line Blast-1

जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी

बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओमप्रकश ने बताया कि एजेंसियों व एफएसएल टीम ने घटनास्थल से नमूने लिए है। मामला संदिग्ध है, इसलिए जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

इन सवालों के जवाब तलाश रहीं एजेंसियां

1. स्लीपर तोड़ने और दो फीट गहरा गड्‌ढा बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया ?
2. विस्फोट का उद्देश्य केवल रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाना था या बड़ी साजिश थी ?
3. ट्रेन के गुजरने के करीब 45 मिनट बाद ही धमाका होना भी जांच का पहलू है। क्या विस्फोट किसी व्यक्ति ने किया या इसके लिए कोई अन्य तरीका अपनाया गया?

टाइमर बम लगाने की आशंका

सूत्रों के मुताबिक, रेलवे लाइन पर टाइमर बम लगाए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, रेलवे व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीआइडी, आइबी, एटीएस और एफएसएल की टीमें घटनास्थल पर गहन जांच कर रही हैं।

आरडीएक्स से विस्फोट का शक

सुरक्षा एजेंसियां ने बम में आरडीएम्स के इस्तेमाल की आशंका जताई है। गत 12 अक्टूबर को सीमा पर साढ़े सात किलो आरडीएक्स मिलने के बाद से ही एजेंसियां सतर्क हैं।

4 साल पहले उदयपुर में भी हुई थी साजिशः 12-13 नवंबर 2022 को

उदयपुर-अहमदाबाद ब्रॉडगेज रेलमार्ग पर जावर माइंस क्षेत्र के ओढ़ा पुल पर विस्फोट कर पटरी उड़ाने की कोशिश की गई थी। केवड़ा की नाल के पास हुए धमाके से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था। एटीएस के अनुसार, जमीन अधिग्रहण का मुआवजा और नौकरी नहीं मिलने से नाराजगी इस वारदात की वजह बताई गई थी।

माता-पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, 13 साल की उम्र में देखा राजनीति का सपना; जयपुर की बेटी पिया डांडिया ने अमेरिका में रचा इतिहास

ये भी पढ़ें
Pia Dandiya

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 8:17 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Railway Track Blast: राजस्थान में रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश के पीछे कौन? NIA-ATS और IB तलाश रही इन 3 सवालों के जवाब

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान में शराब तस्करी का खुला खेल, 800 KM दूर से 27 थाने पार कर जोधपुर कैसे पहुंच रही अवैध मदिरा?

rajasthan liquor smuggling
बीकानेर

बीकानेर: नशे और हथियार तस्करी के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 3 साल में 40 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, 6 हजार से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार

bikaner drug smuggling
बीकानेर

सड़कों पर कचरा-गंदगी, छह माह से धूल फांक रही करोड़ो की रोड स्वीपर मशीनें

नगर निगम के भण्डार गृह में महीनों से खड़ी रोड स्वीपर मशीनें। 
बीकानेर

नहरी पानी की सप्लाई सुचारू करने के लिए अधिकारियों ने मांगा एक महीने का समय

नोखा में नहरी पानी को लेकर उपखंड कार्यालय में चर्चा करते अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि
बीकानेर

कृषि विश्वविद्यालय की कार्यशाला में उर्वरक, मृदा परीक्षण पर चर्चा

कृषि विश्वविद्यालय की कार्यशाला में उर्वरक, मृदा परीक्षण पर चर्चा
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.