Railway Track Blast: राजस्थान में रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश के पीछे कौन? NIA-ATS और IB तलाश रही इन 3 सवालों के जवाब

बीकानेर। श्रीगंगानगर जिले की श्रीविजयनगर तहसील के गांव 50 जीबी के पास मंगलवार देर रात रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट की जांच में एनआइए, एटीएस और आइबी सहित कई एजेंसियां जुट गई है। विस्फोट से करीब 45 मिनट पहले ही इस ट्रैक से अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली यात्री ट्रेन गुजरी थी। धमाके से रेलवे ट्रैक के सीमेंट के दो स्लीपर टूट गए और पटरियों के बीच करीब दो फीट गहरा गड्‌ढा बन गया। विस्फोट की आवाज आसपास की ढाणियों और गांवों तक सुनाई दी। विस्फोट की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। यह गांव पाक सीमा से करीब 40 किमी दूर है। घटना की जांच आतंकी साजिश के एंगल से भी की जा रही है। क्योंकि श्रीगंगानगर में पाक आतंकी शहजाद भट्टी के गैंग की सक्रियता और हाल ही में उसके संपर्क में रहने वाले लोगों की गिरफ्तारियां हुई है।