दिवाली से पहले राजस्थान में रेलवे लाइन पर ब्लास्ट, ट्रेन के गुजरने के बाद हुआ जबरदस्त धमाका; बड़ा हादसा टला

श्रीगंगानगर। दिवाली से पहले श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर क्षेत्र में मंगलवार रात रामसिंहपुर-अनूपगढ़ रेलवे लाइन पर संदिग्ध ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। रात करीब सवा दस बजे हुए धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 58 जीबी सहित आसपास के कई गांवों में सुनाई दी। अचानक हुए धमाके से ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि धमाके से पहले इस रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजर चुकी थी। ऐसे में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है।