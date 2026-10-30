Sri ganganagar : कई सीटों पर है रोचक मुकाबला, मतदाताओं को रिझाने में जुटे उम्मीदवार, 3 नवंबर को होगा मतदान

Sri ganganagar Panchayat Elections : श्रीगंगानगर. गांवों की चौपालों से लेकर नुक्कड़ सभाओं तक इन दिनों चुनावी चर्चाएं तेज है। पंचायत चुनाव में मुकाबला सिर्फ पंचायत समिति सदस्य की सीट जीतने तक सीमित नहीं है। तीन पंचायत समितियों में प्रधान की कुर्सी पर कब्जे के लिए कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दोनों दलों के सामने पहले अपने उम्मीदवारों को जिताने और फिर समर्थक सदस्यों के जरिए बहुमत जुटाने की चुनौती है। सर्दी की आहट के बीच चुनावी माहौल गर्म है। तीन नवंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रत्याशी गांव-गांव पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। माकपा, आरएलपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे कई सीटों पर मुकाबला रोचक हो गया है।