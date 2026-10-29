पाक में बैठे चाचा अली के इशारे पर ड्रोन से गिरवाए RDX-हथियार, देश को दहलाने की थी साजिश; रावला कांड का मास्टरमाइंड अरेस्ट

श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रावला क्षेत्र में ड्रोन के जरिए आरडीएक्स और विदेशी हथियारों की खेप गिराए जाने के मामले में जांच एजेंसियों को अहम सफलता मिली है। मामले में मुख्य भूमिका निभाने के आरोपी कुलवंत सिंह उर्फ सुक्खा को पंजाब में पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है। पंजाब की खुफिया एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि, उसे अभी पंजाब पुलिस के हवाले नहीं किया गया है। अब राजस्थान एटीएस इस मामले में उसे गिरफ्तार करने की तैयारी में है।