29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

श्री गंगानगर

पाक में बैठे चाचा अली के इशारे पर ड्रोन से गिरवाए RDX-हथियार, देश को दहलाने की थी साजिश; रावला कांड का मास्टरमाइंड अरेस्ट

रावला ड्रोन हथियार तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में बैठे 'चाचा अली' के इशारे पर भारत में RDX और विदेशी हथियार गिराने वाले मुख्य मास्टरमाइंड कुलवंत सिंह उर्फ सुक्खा को पंजाब में दबोच लिया गया है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

Updated: 29 Oct 2026, 9:03 AM IST

pak drone smuggling sriganganar

पाकिस्तान के चाचा अली के इशारे पर ड्रोन से गिरवाए RDX-हथियार (पत्रिका क्रिएटिव फोटो)

श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रावला क्षेत्र में ड्रोन के जरिए आरडीएक्स और विदेशी हथियारों की खेप गिराए जाने के मामले में जांच एजेंसियों को अहम सफलता मिली है। मामले में मुख्य भूमिका निभाने के आरोपी कुलवंत सिंह उर्फ सुक्खा को पंजाब में पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है। पंजाब की खुफिया एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि, उसे अभी पंजाब पुलिस के हवाले नहीं किया गया है। अब राजस्थान एटीएस इस मामले में उसे गिरफ्तार करने की तैयारी में है।

इधर, मामले में गिरफ्तार फिरोजपुर जिले के लखविंदर सिंह रायसिख और जालंधर जिले के सुखविंदर सिंह रायसिख की रिमांड अवधि समाप्त होने पर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार के अनुसार, न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं।

पाकिस्तान में बैठे चाचा अली से संपर्क

इससे पहले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने हनुमानगढ़ रोड स्थित रीको पुलिस चौकी में दोनों आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने पंजाब के अलीका निवासी कुलवंत सिंह उर्फ सुक्खा की भूमिका सामने आने की बात कही। प्रारंभिक जांच के अनुसार, दोनों आरोपी उसके कहने पर रावला क्षेत्र में ड्रोन से गिराई गई खेप उठाने पहुंचे थे। जांच एजेंसियां अब सुक्खा की भूमिका, उसके संपर्कों और पाकिस्तान से खेप मंगवाने के पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं।

राजस्थान: भारत-पाक सीमा पर रावला बॉर्डर बना ड्रोन तस्करी का हॉटस्पॉट, चुनाव से पहले साजिश की आशंका

ये भी पढ़ें
rawla border drone smuggling hotspot

जांच एजेंसियों के अनुसार, कुलवंत सिंह उर्फ सुक्खा पाकिस्तान में बैठे चाचा अली के संपर्क में था। आरोप है कि इसी संपर्क के जरिए रावला क्षेत्र में आरडीएक्स और विदेशी हथियारों की खेप मंगवाई गई। मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों से सुक्खा के संबंध में पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय उसके बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला था।

अब पंजाब में उसके पकड़े जाने की सूचना के बाद जांच एजेंसियों को नेटवर्क की अन्य कड़ियां उजागर होने की उम्मीद है। जांच में नेटवर्क के पंजाब में सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है। एसओजी और एटीएस मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ ही खेप की आपूर्ति, उसे सीमा पार से भेजने और उसे उठाने के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं।

एडीजी बीजू जॉर्ज जोसफ ने भी की पूछताछ

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसफ और एटीएस के उपमहानिरीक्षक राममूर्ति जोशी ने भी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की। इस दौरान जांच टीम के साथ मामले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि बरामद विस्फोटक और हथियार कहां पहुंचाए जाने थे तथा इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।

खेत में ड्रोन से गिराए गए थे तीन पैकेट

गौरतलब है कि 12 अक्टूबर की रात रावला क्षेत्र की 12 केएनडी ग्राम पंचायत के चक 4 केएनएम स्थित एक खेत में ड्रोन के जरिए तीन पैकेट गिराए जाने की सूचना मिली थी। यह स्थान खानुवाली सीमा चौकी से करीब एक किलोमीटर दूर बताया गया था। सूचना मिलने पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई की।

इस दौरान पैकेट उठाने पहुंचे पंजाब के दोनों युवकों को पकड़ लिया गया। कार्रवाई में तीन पैकेटों से 7.75 किलोग्राम आरडीएक्स, दो जिगाना पिस्टल, चार मैगजीन और 867 कारतूस बरामद किए गए थे। इसके अलावा, बैटरियां और रिमोट जैसी डिवाइस मिलने की जानकारी भी सामने आई थी। अब जांच का प्रमुख केंद्र पाकिस्तान से खेप भेजने वाले संपर्कों, पंजाब में सक्रिय नेटवर्क और रावला में उसे प्राप्त करने की साजिश की कड़ियों को जोड़ना है।

भारत-पाक बॉर्डर से आई बड़ी खबर, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 50 करोड़ की हेरोइन बरामद

ये भी पढ़ें
pak drone drops rs 50 cr heroin sriganganagar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2026, 9:03 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / पाक में बैठे चाचा अली के इशारे पर ड्रोन से गिरवाए RDX-हथियार, देश को दहलाने की थी साजिश; रावला कांड का मास्टरमाइंड अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: ‘मैं इनकी नौकरी खा जाऊंगा…’, महिला अधिकारियों पर BJP MLA को क्यों आया गुस्सा? जानिए पूरा मामला

MLA Jaideep Bihani
श्री गंगानगर

Rajasthan News: राजस्थान में पंजाब से बहकर आए जानवरों के शव और कचरे का ढेर, पेयजल और स्वास्थ्य पर गहराया बड़ा संकट

गंगनहर में कालूवाला हैड के पास कचरे के साथ बहकर आया श्वान का शव।
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर हाफ मैराथन में बड़ा एक्शन: डॉपिंग में दोषी मिलने पर विजेता संजना सिंह का मेडल छीना, बदली विनर्स की सूची

Half Marathon Winner Medal Stripped
श्री गंगानगर

भारत-पाक बॉर्डर से आई बड़ी खबर, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए हेरोइन के पैकेट, 2 KM अंदर खेत में मिले

india pakistan border heroin packets dropped
श्री गंगानगर

Rajasthan : गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के पिता हथियार सप्लाई मामले में गिरफ्तार, स्पेशल टीम खंगाल रही नेटवर्क

sri ganganagar gangster arju bishnoi father arrested in arms supply case
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.