भारत-पाक बॉर्डर से आई बड़ी खबर, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 50 करोड़ की हेरोइन बरामद

जानकारी के अनुसार, शनिवार देर रात गांव 23 केडी के स्थानीय ग्रामीणों ने आसमान में संदिग्ध गतिविधि देखी। ग्रामीणों को पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन के आने और इलाके में एक संदिग्ध पैकेट गिराए जाने का आभास हुआ। सजग ग्रामीणों ने बिना किसी देरी के तुरंत इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान पुलिस को खेतों में एक संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ, जिसे सुरक्षा मानकों के तहत कब्जे में ले लिया गया।