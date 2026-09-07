Sri Ganganagar : सोलर कनेक्शन की फाइल आगे बढ़ाने के लिए मांगे ₹10 हजार, डिस्कॉम का सीसी बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

एसीबी के अनुसार परिवादी की फर्म प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत उपभोक्ताओं के सोलर सिस्टम लगाने का कार्य करती है। फर्म की ओर से तीन उपभोक्ताओं के सोलर लगाने की स्वीकृति के लिए पत्रावलियां प्रस्तुत की गई थीं। इनमें एससीओ (सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) जारी करने की एवज में आरोपी द्वारा खर्चे-पानी के नाम पर रिश्वत की मांग किए जाने की शिकायत एसीबी को मिली थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रिश्वत नहीं देने पर स्वीकृति जारी नहीं करने की धमकी दी जा रही थी।