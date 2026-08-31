राजस्थान निकाय चुनाव: घूंघट में नामांकन करने पहुंची महिला प्रत्याशी से SDM ने पूछा- वोट भी पर्दे में मांगेंगी?

वहीं, कांग्रेस की सूची में वार्ड 1 से माया स्वामी, 2 से अंजलि गुप्ता, 3 से सुनील कुमार, 4 से पलविंदर सिंह भाटी, 5 से पेमा राम नायक, 6 से विकास वाल्मीकि, 7 से रजनी खोखर, 8 से पूजा खरोड़, 9 से बग्गा सिंह संधू, 10 से रणवीर सिंह भाठ, 11 से निखिता चुघ, 12 से समर्थित, 13 से समर्थित, 14 से समर्थित, 15 से मोनिका गर्ग, 16 से ईश्वर गोदारा, 17 से हेतराम सिंगाठिया, 18 से मुराद खां, 19 से निर्मला गोदारा, 20 से बेअंत सिंह, 21 से कौशल्या गोयर, 22 से करम निशा बानो, 23 से संजू कुमारी सुथार, 24 से दिनेश सेतिया, 25 से रितिका मिड्ढा कामरा, 26 से समर्थित, 27 से प्रिंस मिड्ढा, 28 से सुमन चुघ, 29 से मनु नागपाल, 30 से समर्थित, 31 से मंजूदेवी घोड़ेला, 32 से समर्थित, 33 से सुधीर पूनिया, 34 से प्रेमकांता करीर और 35 से नरेश डांगल को मैदान में उतारा गया है।