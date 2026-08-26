चीनी का स्टॉक रखने के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानें राजस्थान में घटेंगे या बढ़ेंगे चीनी के दाम?

श्रीगंगानगर में चीनी के भावों पर नजर डालें तो जुलाई में उपभोक्ता को चीनी 45 से 48 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रही थी। इसमें तेजी का सिलसिला अगस्त के दूसरे सप्ताह में शुरू हुआ और यह 50 से 55 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। अभी 4-5 दिन पहले थोक में चीनी के भाव 68 रुपए प्रति किलो हुए तो उपभोक्ताओं के लिए चीनी 70 रुपए किलो हो गई। केन्द्र सरकार के फैसलों के बाद चीनी के रेट घटने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को श्रीगंगानगर में चीनी के थोक भाव 68 से घटकर 63 रुपए प्रति किलो हो गए। पांच रुपए की गिरावट आते ही उपभोक्ताओं के लिए भी चीनी के भाव 70 रुपए से घटकर 65 रुपए प्रति किलो हो गए। बाजार का जो रुख है, उसके अनुसार चीनी के रेट में अभी और गिरावट आएगी।