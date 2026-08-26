राजस्थान में निकाय चुनाव से ऐन पहले मुश्किल में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ! जानें क्या है ‘सिंबल विवाद’?

हालांकि, राजस्थान के निकाय चुनाव में AIMIM को उसका पतंग (Kite) सिंबल आवंटित न किए जाने से पेंच फंस गया। AIMIM का कहना है कि वे प्रदेश में एक मान्यता प्राप्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीदवारों को उनका पहचान चिह्न मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। सिंबल अलॉट न होने की स्थिति में प्रत्याशियों को निर्दलीय के रूप में अलग-अलग चिह्न आवंटित होने का खतरा रहता है, जिससे पार्टी की चुनावी पहचान प्रभावित होती है।