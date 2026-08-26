Jaipur: निम्स हॉस्टल की 15वीं मंजिल से गिरे बीटेक छात्र की मौत, UP का रहने वाला था; 2 दिन से नहीं गया था कॉलेज

आदित्य पिछले दो दिन से कॉलेज भी नहीं जा रहा था और हॉस्टल के कमरे में ही रह रहा था। पुलिस अब हादसे समेत अन्य संभावित पहलुओं से भी जांच की जा रही है। पुलिस ने हॉस्टल में छात्रों से पूछताछ शुरू कर दी है और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे है। इधर, बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिजन जयपुर के लिए रवाना हो गए। आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बेटे की अचानक मौत की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।