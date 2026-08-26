भाई-बहन और घूमने का उत्साह चित्र देखो कहानी लिखो प्रतियोगिता- 92

हमारी प्यारी यात्रा

ईवा गोस्वामी, 7 वर्ष

एक दिन की बात है। मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने के लिए बहुत उत्साहित था। हमारे साथ मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन और बड़ा भाई भी था। हमने अपने कपड़े और जरूरी सामान सूटकेस में रख लिए। सुबह-सुबह हम सब घर से निकल पड़े। मेरी छोटी बहन बहुत खुश थी। वह रास्ते में तरह-तरह की बातें कर रही थी। मेरा बड़ा भाई भी खुशी से उछल रहा था। मम्मी ने हम सबको संभालते हुए कहा— बच्चों, आराम से चलो और एक-दूसरे का ध्यान रखना। हमारे पास दो बड़े सूटकेस थे। पापा एक सूटकेस उठा रहे थे और मम्मी दूसरा संभाल रही थीं। हम सब एक-दूसरे की मदद कर रहे थे। रास्ते में हम हंसते और मजेदार बातें करते हुए जा रहे थे। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि परिवार के साथ घूमने का मजा ही अलग होता है। हम जहाँ भी जाते हैं, साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं। उस दिन मैंने सीखा कि परिवार में अगर सभी एक-दूसरे की मदद करें, तो हर काम आसान और मजेदार बन जाता है। सच में, मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी खुशी है।





एकता और हौसला

लक्ष्य सोनी 10 साल

लक्ष्य और हिमांशी अपने मम्मी-पापा के साथ पहली बार उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर घूमने गए। दोनों बच्चे बहुत उत्साहित थे। कठिन चढ़ाई और चुनौतीयात्रा के दूसरे दिन, परिवार ने एक ऊंचे पहाड़ी मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल ट्रेकिंग शुरू की। आधे रास्ते तक पहुंचते-पहुंचते मम्मी-पापा बहुत थक गए और बोले हमें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। लक्ष्य ने पापा का हाथ पकड़ा और कहा, "पापा, जब हम पढ़ाई में थक जाते हैं, तो आप ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हो।हिमांशी ने मम्मी को पानी पिलाया, और कहा बस थोड़ी दूर और है मम्मी। बच्चों का निस्वार्थ प्यार देखकर मम्मी-पापा की थकान गायब हो गई। आखिरकार पूरा परिवार पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां से नीचे का नजारा अद्भुत था। बादलों के बीच खड़े होकर ऐसा लग रहा था मानो वे स्वर्ग में आ गए हों। मम्मी पापा ने बच्चों को गले लगाया और कहा— आज तुम दोनों ने हमें सिखाया कि अगर परिवार एक साथ मिलकर कदम बढ़ाए, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी छोटा पड़ जाता है।





मदद करने से ही बात बनती है

वैदेही कांडपाल, 9 वर्ष

एक दिन एक परिवार घूमने जा रहा था। सभी बहुत खुश थे और उनके पास सामान से भरे बैग थे। रास्ते में बच्चे खेलते और हंसते हुए चल रहे थे। बच्चों ने देखा कि उनके माता-पिता भारी सामान लेकर चल रहे हैं। उन्होंने तुरंत माता-पिता की मदद करने का फैसला किया। सभी ने मिलकर सामान उठाया और खुशी-खुशी आगे बढ़ने लगे। इससे बच्चों को समझ आया कि मेहनत और मिल-जुलकर काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए।



गर्मी की छुट्टी का मजा

समृद्धि शुक्ला, 12 वर्ष

गर्मियों की छुट्टी आने वाली थी। मैं बहुत दिनों से पापा को बाहर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन ना तो ना पापा को छुट्टी मिल रही थी और मेरे भी पेपर चल रहे थे। मेरा भाई समर्थ भी बहुत दिनों से कहीं घूमने जाने को कह रहा था। आज मैं घर जाकर पापा को कहूंगी कि हमें कहीं घूमने लेकर जाए। फिर मैंने घर जाकर पापा को कहा कि पापा हम कहीं घूमने जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों में लेकिन लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं हम घर पर ही रहेंगे। फिर मेरा भाई ने कहा नहीं घूमने जाना है, घूमने जाना है, ठीक है—ठीक है घूमने जाएंगे पर कहां, मम्मी ने कहा पापा बोले कोटा मम्मी बोली गुजरात और समर्थ बोला पास के पार्क में यह सुनकर सब हंसने लगे। सबने लास्ट में यह तय किया कि कोटा जाना चाहिए नानी के घर पर, समर्थ बोला हां मजा आएगा। मैं वहां बहुत खेलूंगा और बहुत मजा करूंगा। मैं भी बहुत खुश थी और आखिर में हम सब घूमने के लिए गर्मियों की छुट्टी के शुरू होने के कुछ दिन बाद कोटा के लिए निकल गए।