70 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी विश्वविद्यालय को नहीं मिला एक भी भवन, कागजों में तैयार लेकिन धरातल पर अधूरा पड़ा एमसीबीयू का नया कैंपस

नए परिसर तक पहुंचने के लिए अभी आवागमन का कोई सुगम मार्ग तैयार नहीं हुआ है। सटई रोड और सागर रोड की ओर से बनने वाले मुख्य प्रवेश द्वारों से लेकर भवनों तक डामर या सीसी रोड का निर्माण नहीं कराया गया है। केवल कच्चे रास्ते ही मौजूद हैं, जिसके कारण बारिश के मौसम में परिसर तक पहुंचना बेहद कठिन हो रहा है। यदि पक्की सडक़ का निर्माण पूरा होने से पहले कक्षाएं शुरू की जाती हैं, तो विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।