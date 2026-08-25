छतरपुर में 35 करोड़ के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश: 20 पासबुक, 23 एटीएम और 104 सिम कार्ड के साथ कियोस्क संचालक समेत 3 गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि आरोपी आम लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद फर्जी सिम कार्ड के जरिए इन म्यूल खातों का इस्तेमाल देशभर में साइबर ठगी से आए पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए करते थे। यह कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश सिंह, साइबर प्रभारी उप निरीक्षक नेहा सिंह गुर्जर, उप निरीक्षक कुलदीप सिंह जादौन, आरक्षक कपेंद्र घोष, संदीप, नरेश और पुलिस टीम द्वारा की गई।