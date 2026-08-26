नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे मंत्री एंदलसिंह कंसाना, अकेले में की बातचीत, भोपाल में बढ़ी सरगर्मी

Narottam Mishra : मध्यप्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता, राज्य के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने से लेकर पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की हार तक खूब तूफान उठा। हाल ही में अपनी पूर्व विधानसभा में नरोत्तम मिश्रा के जबर्दस्त स्वागत की भी खूब चर्चा हुई। वे अपने परिचितों, पार्टी नेताओं और आम लोगों से लगातार मिल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी ​सक्रिय हैं। इस बीच प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री एंदलसिंह कंसाना अचानक नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके आवास पहुंच गए। उनसे अकेले में बातचीत की। नरोत्तम मिश्रा और एंदलसिंह कंसाना की इस मुलाकात से भोपाल में राजनैतिक सरगर्मी बढ़ गई।