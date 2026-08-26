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नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे मंत्री एंदलसिंह कंसाना, अकेले में की बातचीत, भोपाल में बढ़ी सरगर्मी

Minister Andal Singh Kansana met Narottam Mishra : भाजपा नेता एवं मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री, एंदल सिंह कंसाना ने नरोत्तम मिश्रा के भोपाल स्थित निवास पर जाकर भेंट की, दोनों ने विस्तारपूर्वक चर्चा की
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भोपाल

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deepak deewan

Aug 26, 2026

मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने नरोत्तम मिश्रा से की मुलाकात

मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने नरोत्तम मिश्रा से की मुलाकात- फोटो सोर्स : narottam mishra X-@drnarottammisra

Narottam Mishra : मध्यप्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता, राज्य के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने से लेकर पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की हार तक खूब तूफान उठा। हाल ही में अपनी पूर्व विधानसभा में नरोत्तम मिश्रा के जबर्दस्त स्वागत की भी खूब चर्चा हुई। वे अपने परिचितों, पार्टी नेताओं और आम लोगों से लगातार मिल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी ​सक्रिय हैं। इस बीच प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री एंदलसिंह कंसाना अचानक नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके आवास पहुंच गए। उनसे अकेले में बातचीत की। नरोत्तम मिश्रा और एंदलसिंह कंसाना की इस मुलाकात से भोपाल में राजनैतिक सरगर्मी बढ़ गई।

उपचुनाव के परिणाम आने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में राजनीतिक हलचलें तेज

दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में राजनीतिक हलचलें तेज हैं। चुनाव परिणाम से निराश पार्टी नेताओं ने जहां मंथन किया वहीं जांच समिति बनाकर पार्टी प्रत्याशी की हार के कारणों की भी पड़ताल की। इसी गहमागहमी के बीच प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा जैसे अनेक नेताओं ने दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। इधर डॉ. नरोत्तम मिश्रा भी लगातार चर्चा में बने रहे। वे भी दिल्ली पहुंचे थे लेकिन मीडिया से किसी भी नेता से मिलने की बात से साफ इंकार कर दिया था।

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एंदल सिंह कंसाना, नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंच गए

इस बीच राजनीतिक गलियारों में उस वक्त एक बा​र फिर अटकलें तेज हो गईं जब​ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एंदल सिंह कंसाना, नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंच गए। दतिया उपचुनाव के बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजनैतिक नजरिए से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, नरोत्तम मिश्रा ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया है। उन्होंने कहा है कि कंसाना, मेरे मित्र हैं और उनसे सामान्य विषयों पर बातचीत हुई।

मिश्रा के भोपाल स्थित आवास पर मुलाकात हुई

कैबिनेट मंत्री एंदल सिंह कंसाना, नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके घर पहुंचे थे। मिश्रा के भोपाल स्थित आवास पर ये मुलाकात हुई। मंत्री एंदलसिंह कंसाना और नरोत्तम मिश्रा ने अकेले में बातचीत की। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया में भी जानकारी दी।

नरोत्तम मिश्रा ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

आज वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, परम मित्र श्री एंदल सिंह कंसाना जी का भोपाल स्थित निवास पर सौजन्य भेंट हेतु आगमन हुआ। इस अवसर पर उनसे विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

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Updated on:

26 Aug 2026 09:36 am

Published on:

26 Aug 2026 09:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे मंत्री एंदलसिंह कंसाना, अकेले में की बातचीत, भोपाल में बढ़ी सरगर्मी

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